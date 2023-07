Veelgestelde vragen

Omdat de meeste van onze bp tankstations 24 uur per dag geopend zijn, hanteren wij flexibele werktijden. De roosters verschillen per locatie en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de drukte en de openingstijden van het Wild Bean Cafe of de AH to go bakery. We zijn op zoek naar kandidaten met een zo groot mogelijke beschikbaarheid. Voor lage contracturen houden wij rekening met studies of nevenactiviteiten. Een werkdag is niet per se een shift van 8 uur. Ook kortere shifts komen voor en hebben een minimum van 3 uur.