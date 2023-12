Dostęp do paliw alternatywnych z kartą paliwową bp



Uzyskaj dostęp do gazu LPG dzięki karcie paliwowej bp. LPG, popularnie zwany autogazem, jest wysokociśnieniową mieszaniną propanu i butanu w różnych proporcjach. Jest to nietoksyczne i niekorozyjne paliwo, które zmniejsza emisję tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i dwutlenku węgla (CO 2 ).