Nasi badacze dogłębnie zbadali tę kwestię, sięgając do setek źródeł branżowych, w tym do wyników badań i biuletynów pomocy technicznej producentów. Przeprowadzili również wyszukiwanie patentów. Okazało się, że nawet mikroskopijne zanieczyszczenia na najważniejszych częściach silnika mogą mieć duży wpływ na wydajność silnika, zwiększać zużycie paliwa i zmniejszać moc silnika. Osad może nawet spowodować konieczność naprawy poszczególnych części silnika, co zwiększa koszty. Najnowsze silniki są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia.

Aby rozwiązać problemy powodowane przez osad w systemach wtrysku paliwa, utworzono specjalistyczne branżowe grupy robocze. bp uczestniczy w działaniach wielu takich grup, pomagając w opracowywaniu nowych metod testowych. Ponadto niezależnie od tych grup firma bp współpracuje z producentami ciężarówek, firmami świadczącymi usługi konsultingowe w zakresie inżynierii oraz ośrodkami testowymi, aby poznać wpływ zanieczyszczeń oraz tworzyć dostosowane testy w celu opracowywania i optymalizacji rozwiązań.