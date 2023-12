Istnieją dwie kategorie emisji spalin — regulowane emisje i emisje ekwiwalentu CO 2 . Każdy producent samochodów ma obowiązek zapewnienia, by sprzedawane przez niego pojazdy spełniały standardy regulowanych emisji. Nowe paliwa bp z technologią ACTIVE mogą obniżyć ilość paliwa potrzebną do pokonania konkretnej odległości, dzięki czemu kierowca może zmniejszyć emisję ekwiwalentu CO 2 podczas tej podróży. Jeśli podczas danej podróży silnik spala mniej paliwa, to emituje mniej spalin.