bp Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego!



Kultowa promocja wróciła na bp! Od 04.09.2025 r. w Dieslove Czwartki i Niedziele każdy kierowca może zatankować paliwo premium bp Ultimate Diesel z technologią ACTIVE w cenie paliwa podstawowego i przejechać nawet do 56 kilometrów więcej na jednym baku.*

Promocja obejmuje wszystkich!

Nie trzeba posiadać dodatkowych kart ani rejestracji – każdy klient bp może korzystać z tej oferty.

Jak skorzystać?

Wystarczy, że zatankujesz swój samochód w czwartek lub niedzielę – zapłacisz za bp Ultimate Diesel tyle, co za paliwo podstawowe.

*W porównaniu do zwykłego ON bez dodatków, spełniającego jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.