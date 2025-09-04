bp Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego!

Kultowa promocja wróciła na bp! Od 04.09.2025 r. w Dieslove Czwartki i Niedziele każdy kierowca może zatankować paliwo premium bp Ultimate Diesel z technologią ACTIVE w cenie paliwa podstawowego i przejechać nawet do 56 kilometrów więcej na jednym baku.*
Promocja obejmuje wszystkich!
Nie trzeba posiadać dodatkowych kart ani rejestracji – każdy klient bp może korzystać z tej oferty.
Jak skorzystać?
Wystarczy, że zatankujesz swój samochód w czwartek lub niedzielę – zapłacisz za bp Ultimate Diesel tyle, co za paliwo podstawowe.