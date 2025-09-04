Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

bp Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego

bp Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego!

 

Kultowa promocja wróciła na bp! Od 04.09.2025 r. w Dieslove Czwartki i Niedziele każdy kierowca może zatankować paliwo premium bp Ultimate Diesel z technologią ACTIVE w cenie paliwa podstawowego i przejechać nawet do 56 kilometrów więcej na jednym baku.*

 

Promocja obejmuje wszystkich!

Nie trzeba posiadać dodatkowych kart ani rejestracji – każdy klient bp może korzystać z tej oferty.

 

Jak skorzystać?

Wystarczy, że zatankujesz swój samochód w czwartek lub niedzielę – zapłacisz za bp Ultimate Diesel tyle, co za paliwo podstawowe.

 

*W porównaniu do zwykłego ON bez dodatków, spełniającego jedynie podstawową Polską Normę PN-EN.
Najniższa cena z 30 dni uwzględniająca rabat Dieslove -30gr to: bp Ultimate Diesel – 5,44
Regulamin promocji Regulamin Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego pdf / 67 KB