Płyny do spryskiwaczy

Drogi czy tani, czyści szyby lepiej lub gorzej – to najczęstsze kryteria wyboru płynu do spryskiwaczy.

O czym nie wiemy, dopóki nie sprawdzimy opisu na etykiecie? Wiele dostępnych na rynku płynów do spryskiwaczy zawiera niebezpieczny dla człowieka metanol. Jak często kupując płyn sprawdzamy czy ma on piktogramy - czyli ostrzeżenia przed wypiciem, wydychaniem oparów, kontaktem ze skórą? Czy zadajemy sobie pytanie kupując tani płyn czy jest on bezpieczny?

Płyny z trującym dla człowieka metanolem są tańsze, bo znacznie tańszy jest metanol używany w zastępstwie alkoholu etylowego. Ale czy świadomie decydujemy się, kosztem oszczędności, na wdychanie oparów metanolu, które - wg prawa i opisu etykiety - też są trujące?



BP apeluje: kupując płyn upewnijmy się – czytając etykietę – czy nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia i życia zarówno kierowców, jak i pasażerów samochodu i świadomie wybierajmy produkt.

Płyn do spryskiwaczy jest jednym z płynów eksploatacyjnych, którego jakości poświęca się stosunkowo mało uwagi. Tymczasem ma on ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Brudne szyby znacznie ograniczają widoczność, a ta wpływa na szybkość reakcji kierowcy, a co za tym idzie bezpieczeństwo jazdy. O tym, jak tragiczne mogą być konsekwencje słabej widoczności na drodze, nikogo przekonywać nie trzeba.



Wybierając płyn, poza kryterium – zimowy czy letni – kierowcy kierują się zwykle zapachem i ceną. Niewiele uwagi poświęcają dokładnemu zapoznaniu się z etykietą, na której powinny znajdować się informacje dotyczące składników płynu, a także ostrzeżenia dotyczące ewentualnych zagrożeń wynikających z jego stosowania .



O tym, jak wygląda pełen zakres zapisów o zagrożeniach i bezpieczeństwie ustala producent, gdyż tylko on zna skład płynu i konsekwencje jego stosowania.



 Zgodnie z przepisami, to producent odpowiada za swój produkt, my klasyfikując mieszaninę i tworząc kartę charakterystyki oraz opisy do etykiety, opieramy się na danych (zakres stężeń i skład produktu), które dostajemy od producenta. Oczywiście wykorzystujemy opisane w odpowiednich przepisach kryteria klasyfikacji. A wg prawa metanol jest toksyczny - także jego opary. - mówi dr Tomasz Gendek z firmy THETA Doradztwo Techniczne przygotowującej karty charakterystyki produktu.

Tani, ale czy bezpieczny?

Wydaje nam się, ze z płynem mamy tylko krótkotrwały kontakt podczas jego wlewania do zbiorniczka w samochodzie i nie jest to nic niebezpiecznego. Czy aby na pewno?



Czy jesteśmy świadomi, że nalewając płyn z zawartością metanolu już powyżej 3% w składzie powinniśmy stosować rękawice ochronne i odzież chroniąca twarz i oczy? Produkt działa szkodliwie w kontakcie ze skórą a w przypadku płynu z wartością powyżej 20% metanolu w składzie, kontakt taki wręcz jest toksyczny. Wynika to z tego, że metanol bardzo łatwo wchłania się do organizmu poprzez skórę.



Kolejne szkodliwe działanie metanolu następuje w wyniku jego wdychania. Co więc dzieje się z oparami metanolu, które wlotem powietrza przedostają się do wnętrza auta? Wlot powietrza w niemal wszystkich samochodach znajduje się przy przedniej szybie. Większość samochodów wyposażona jest wprawdzie w filtry przeciwpyłowe, które chronią przed przedostawaniem się do wnętrza pojazdu niechcianych cząstek np. kurz, sadza, drobinki ścierane z okładzin hamulcowych i opon. Jednakże jadąc samochodem w zimie przy włączonym ogrzewaniu i zamkniętych oknach czujemy zapach płynu. Wraz z nim wdychamy min. opary alkoholu, który jest jednym ze składników. W płynie zimowym alkohol zabezpiecza produkt przed zamarzaniem i wspomaga zmywanie brudu. Jego udział w produkcie zimowym może wynosić nawet w granicach 30-35%. Aby zapach alkoholu nie był uciążliwy producenci starają się go tak dobrać, aby był przyjemny i nie drażnił kierowcy.

Skąd to nagłe zainteresowanie producentów toksycznym metanolem?

Produkując płyn na bazie lub z domieszką metanolu, można sporo zaoszczędzić.



– Wszystko jest kwestią kosztów – komentuje Mirosław Połeć z firmy Mateus. – Kilogram metanolu to dokładnie połowa ceny kilograma etanolu. Używając do produkcji metanol finalnie dostaje się tani produkt. Ponadto metanol jest mniej zapachowy niż etanol. Można, więc jeszcze zaoszczędzić na kompozycji zapachowej. Paradoksalnie płyny z dużym udziałem metanolu często mają przyjemniejszy zapach niż produkty na bazie alkoholu etylowego i ze względu na zapach są wyżej oceniane niż te na alkoholu etylowy. Jedyny mankament, jaki posiadają jest to, że trują.