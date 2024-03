Usługi dodatkowe

Too Good To Go zrzesza Pogromców Marnowania Jedzenia (z ang. Waste Warriors) w 15 krajach. Każdego dnia użytkownicy mają możliwość uratować paczki-niespodzianki z niesprzedanym danego dnia świeżym jedzeniem z Wild Bean Café lub produktami ze sklepu bp. Idea Zero Waste jest też od lat realizowana również w bp.