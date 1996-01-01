Promoção de vales bp Ultimate

Durante o mês de outubro, abasteça com mais de 20, 30 ou 40 litros e receba vales imediatos de 2€, 3€ ou até 5€ para o próximo abastecimento .

Do trabalho às escapadinhas em família, o carro acompanha-o em todos os momentos e por isso merece o melhor: Com bp Ultimate com Tecnologia ACTIVE* garante mais performance, mais proteção do motor, mais quilómetros por depósito e agora, mais poupança !

*bp Ultimate com Tecnologia ACTIVE permite fazer até mais 612km por ano

As tecnologias de motores evoluem e continuam a exigir mais dos combustíveis. Na bp, trabalhamos para antecipar e compreender essas mudanças, garantindo que as nossas formulações de combustível complementam as mais recentes inovações em motores, enquanto oferecem benefícios para motores mais antigos. Todos os anos, a bp realiza dezenas de milhares de horas de testes em motores e veículos para garantir que os nossos produtos são adequados para os motores de hoje. O nosso compromisso com a excelência é evidente na pesquisa e desenvolvimento meticulosos que dedicamos à criação dos nossos combustíveis e na manutenção de uma qualidade consistentemente alta em todo o mundo. A partir da nossa última pesquisa nos veículos em operação de Portugal, onde um condutor médio percorre 9500Km por ano, foi demonstrado que o combustível bp Ultimate proporciona um benefício de até mais 612km por ano em comparação com combustíveis comuns*. Esta vantagem significativa destaca o desempenho avançado e a eficiência dos combustíveis bp Ultimate com tecnologia ACTIVE. Estes são os nossos melhores combustíveis para o seu motor a gasolina e diesel.