Durante a época balnear, 30 veículos Volkswagen Amarok preparados para missões de busca e salvamento são colocados ao serviço do Instituto de Socorros

a Náufragos para patrulhar as praias portuguesas com combustível bp. Adaptadas às necessidades do serviço de salvamento, com uma transformação desenvolvida pela Volkswagen Veículos Comerciais em Portugal, as pick-up estão equipadas com suportes para equipamentos de emergência, pranchas de salvamento e macas, luzes de emergência, assim como um desfibrilhador automático externo que completa os equipamentos de suporte básico de vida.

Nos últimos dois anos, esta parceria incluiu ainda a neutralização das emissões de carbono dos veículos de salvamento. As emissões de carbono da frota

de viaturas inseridas no projeto são compensadas através do bp Target Neutral, utilizando créditos de carbono gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, soluções de baixo carbono e a proteção das florestas.