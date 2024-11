A Nossa Ambição : bpNetZero

Objetivo 5

Mais investimento para novas energias.

Para cumprir com todos estes objectivos, é necessário um esforço conjunto.

E o que significa isso para o trabalho que fazemos consigo? Que enfrentamos estesdesafios juntos.

Como gestor de frota, também é sua responsabilidade reduzir as emissões de CO2 dasua frota. Iremos acompanhá-lo nesse percurso, com ofertas e serviços apropriados,para além de diversas iniciativas e inovações. Como o BP Fuel & Charge*, um serviçoque lhe permite entrar no mundo da mobilidade elétrica, utilizando apenas um cartãopara abastecer combustível e carregar veículos elétricos.

Ou o BP Target Neutral*, a nossa iniciativa sem fins lucrativos que pretende neutralizaras emissões de CO2. E, naturalmente, com inovações no setor do combustível eenergético, através da nossa investigação e do nosso trabalho diário para ofereceralternativas aos combustíveis convencionais que sejam neutras em CO2.

Queremos que saiba, que estamos a trabalhar arduamente para que consigamosdisponibilizar estas ofertas no mercado Português o mais brevemente possível, e comisso melhorarmos o mundo juntos.

*Ofertas ainda não disponíveis no mercado Português