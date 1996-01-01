Simplifique e otimize a produtividade e a gestão



Abasteça a crédito e sem dinheiro, mantendo um controlo inédito sobre as despesas. Com melhores preços e sem ter de adiantar dinheiro ou fazer folhas de despesas para cada colaborador.



Esqueça ter de pedir uma fatura por cada reabastecimento. Passará menos tempo na caixa de pagamento e terá um único registo contabilístico com todos os custos de combustível e, se desejar, com os custos das portagens eletrónicas: bp Tollbox para SEEP, diponível em toda a Europa.



E com pagamentos por débito direto, como com qualquer cartão de crédito, mas 7 dias depois.



Além disso, se preencher os requisitos para o reembolso parcial do Imposto sobre Hidrocarbonetos para o gasóleo de uso profissional, as Soluções Empresariais bp são compatíveis e permitem-lhe acelerar os procedimentos.

