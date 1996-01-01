Informações de tráfego do website e cookies

Simplifique as operações de negócio com as Soluções Empresariais bp

Podemos fornecer-lhe uma solução completa para os veículos da sua empresa, tornando o transporte comercial mais simples, mais eficiente e mais económico.

Precisa de ajuda para encontrar a solução de transporte certa para a sua frota?

Simplifique e otimize a produtividade e a gestão

Abasteça a crédito e sem dinheiro, mantendo um controlo inédito sobre as despesas. Com melhores preços e sem ter de adiantar dinheiro ou fazer folhas de despesas para cada colaborador.

 

Esqueça ter de pedir uma fatura por cada reabastecimento. Passará menos tempo na caixa de pagamento e terá um único registo contabilístico com todos os custos de combustível e, se desejar, com os custos das portagens eletrónicas: bp Tollbox para SEEP, diponível em toda a Europa.  

 

E com pagamentos por débito direto, como com qualquer cartão de crédito, mas 7 dias depois.  

 

Além disso, se preencher os requisitos para o reembolso parcial do Imposto sobre Hidrocarbonetos para o gasóleo de uso profissional, as Soluções Empresariais bp são compatíveis e permitem-lhe acelerar os procedimentos.

Três redes de postos de abastecimento impressionantes

De Lisboa a Varsóvia, com um único cartão de combustível: Mais de 500 postos em Portugal, quase 3000 com a Rede afiliada e 24 000 na rede Pan-Europeia de postos de abastecimento, subscritas e associadas em 32 países.

Serviços de assistência rodoviária

  • Sistema de portagem eletrónica na Europa 
  • Pagamento de túneis e pontes com portagem 
  • Bilhetes de ferry para camiões 
  • Lavagem de automóveis para camiões e autocarros 
  • Transporte combinado (intermodal e rodoviário) 
  • Assistência e reparações 24 horas por dia, 7 dias por semana 
  • Parques de estacionamento vigiados para camiões
As Soluções Profissionais bp simplificam e fortalecem o seu negócio

Cartões de combustível bp

 

Conheça os nossos cartões e a capacidade de se adaptarem às necessidades e coberturas que o transporte da sua empresa exige.

Simplifique as operações

 

Consiga flexibilidade sem sacrificar o controlo das despesas e a redução de custos.

Melhore a eficácia

 

Gestão eficiente e segurança avançada com os serviços digitais da bp.

