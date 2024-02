Aceda a quase 24.245 postos de abastecimento em 30 países



A ROUTEX é uma rede de aliança internacional entre a Aral, BP, Circle K, Eni e OMV com quase 24.245 postos de abastecimento em 30 países, a que poderá aceder com o cartão de frota BP + Aral. Pode também beneficiar de pontos de aceitação adicionais na sua rede nacional com o cartão de frota BP Plus. A sua frota terá acesso a postos de abastecimento convenientemente localizados nas principais vias rápidas e autoestradas. Mantenha os seus condutores satisfeitos com postos de abastecimento de qualidade, paragens preparadas para camiões e compras seguras sem dinheiro.