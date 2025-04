Ofertas de taxas regionais

Eslováquia



Pode pagar portagens para veículos com mais de 3,5 toneladas na Eslováquia utilizando uma Unidade a Bordo SkyToll (OBU) com uma opção de pré-pagamento ou pós-pagamento. As taxas de portagens serão liquidadas diariamente através do seu cartão de combustível, mantendo-o atualizado com todas as suas transações de frota mais recentes.



Também pode utilizar a Tollbox bp para EETS na Eslováquia.