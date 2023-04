Quem Somos

Respeitamos o mundo onde desenvolvemos as nossas operações. Tudo começa no cumprimento das leis e dos regulamentos. Atuamos com base nos mais elevados padrões de ética e atuamos de maneira a merecermos a confiança dos outros. Dependemos do bom relacionamento entre todos e do respeito mútuo bem como daqueles com quem trabalhamos. Valorizamos a diversidade de pessoas e pensamentos. Preocupamo-nos com as consequências das nossas decisões (grandes ou pequenas) para aqueles que nos rodeiam.