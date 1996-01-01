Protejează-ți flota în întreaga Europă prin funcțiile avansate de securitate bp. Urmărește și controlează-ți flota cu ajutorul caracteristicilor de securitate bp, prin autorizarea 100% online a alimentărilor cu carburant și sistemul de protecție împotriva fraudelor, mereu în acțiune. Stai fără stres datorită alertelor prin SMS sau e-mail, disponibile non-stop. Gestionează, blochează și raportează cardurile în orice moment, totul în timp real, zi sau noapte.
Călătorește ușor prin Europa cu o singură unitate de bord. Economisește timp și bani cu soluția noastră flexibilă plug & play, alături de cardul nostru bp + Aral.
De la Lisabona la Moscova cu un singur card de carburant. Acces la 25,000 de stații din 30 de țări datorită ROUTEX – rețeaua alianței internaționale bp, Aral, Circle K, Eni și OMV.