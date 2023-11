Volle Auswahl: Die Leistungsstufe 65 ist zurück.

In den vergangenen Jahren konnten Sie ausschließlich fahrzeugbezogene Waren und Dienstleistungen über Ihre Tankkarte beziehen. Nun ist die Leistungsstufe 65 wieder zurück. Seitdem steht Ihnen das gesamte Produktportfolio an unseren Tankstellen zur Auswahl. Lesen Sie hier, was es mit der Leistungsstufe 65 auf sich hat und wie Sie und Ihre Fahrerinnen und Fahrer wieder alle Möglichkeiten der Tankkarte ausschöpfen können.