Nur eine monatliche Abrechnung



Mit der Tankkarte von bp verbringen Sie, dank unserer übersichtlichen und einfachen Sammelrechnung, weniger Zeit mit lästigem Papierkram. Sie erhalten nur eine Abrechnung pro Monat. So können Sie Ihre Tankkosten einfach verwalten und Ihre Mehrwertsteuer ohne zusätzliche Arbeit zurückerstatten.



Flächendeckendes Tankstellennetz in Österreich



Mit der bp Komfort Tankkarte erhalten Sie landesweiten Zugang zu einem flächendeckenden Tankstellennetz in Österreich. Dank strategisch günstig gelegener Standorte an Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen müssen Sie nicht mehr weit fahren. Tanken Sie bequem auf und genießen Sie die moderne Infrastruktur sowie hochwertige Lebensmittel und Erfrischungen in unseren bp Shops.



Rabatt an der Zapfsäule

Pro getanktem Liter Kraftstoff sparen Sie 3 Eurocent (brutto) an Ihrer bevorzugten bp Tankstelle und 1 Eurocent (brutto) an allen restlichen bp Tankstellen oder ROUTEX (OMV und ENI) akzeptierenden Tankstellen in Österreich.

5 Transaktionen pro Karte und Tag

390 € pro Karte und Tag



975 € pro Karte und Woche



5.000 € pro Kunde und Monat



bp Kraftstoffe mit ACTIVE Technology



Saubere Motoren Ihrer Fahrzeugflotte vermindern den Kraftstoffverbrauch und senken Ihre Ausgaben. Unsere fortschrittlichen Kraftstoffe mit ACTIVE Technology helfen, schädliche Ablagerungen aus den Motoren Ihrer Fahrzeuge zu entfernen und bilden eine Barriere gegen Schmutzansammlungen.



Effektive Kostenkontrolle Ihrer Fahrzeugflotte



Unsere Online Services und Tools sind schnell, einfach und sicher. Führen Sie mühelos Daten aus verschiedenen Quellen Ihres Unternehmens zusammen, um Ihre Tankkosten effektiv zu verwalten und Ihre Fahrzeuge mithilfe detaillierter Berichte zu kontrollieren.