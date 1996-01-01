Egal, ob Ihre Flotte durch ganz Europa oder ein einziges Land fährt – mit bp behalten Sie die Kontrolle über Ihre Ausgaben und sparen Zeit und Geld.
Bei einer Flotte, die stets unterwegs ist, sind effiziente Abläufe besonders wichtig. Kontrollieren Sie die Leistung Ihrer Fahrzeuge und Ihre Betriebskosten mit den benutzerfreundlichen Online-Tools von bp. Verwalten Sie Ihre Flotte einfach und transparent mit einem einzigen, benutzerfreundlichen Dashboard und reduzieren Sie dabei Ihre Ausgaben.
Das bp Fuel & Charge Angebot kombiniert das Aufladen von Elektrofahrzeugen und das Tanken mit einer Tankkarte. Sie benötigen keine separaten Verträge für das Aufladen und Betanken Ihrer Flotte. Einfache Erkennung und Auswahl von Aufladestationen, die zu Ihren Fahrzeugtypen passen. Eine leicht verständliche Anzeige der Verfügbarkeit und Routenführung in der bp Fuel & Charge App reduziert Umwege. Laden Sie Ihre Flotte mit Ihrer RFID-Chipkarte an öffentlichen Ladestationen auf.
Verwalten Sie Ihre Flotte einfach und effizient. Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren flottenspezifischen Online-Tools.
Verwalten Sie Ihre Tankkarten mit schnellen, einfachen und sicheren Online-Tools. Überwachen Sie mühelos alle Transaktionen und den Kraftstoffverbrauch mithilfe unserer detaillierten Kostenanalyse.
Verlassen Sie sich rund um die Uhr auf unsere erweiterten Sicherheitsfunktionen – legen Sie mit bp Alerts je nach Produkt, Service, Tankstellentyp, Tag, Uhrzeit und Kartenumsatz Ausgabelimits fest.
Erhalten Sie rasche und zuverlässige Antworten auf Ihre Anfragen mit maßgeschneiderten Support-Modellen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
Als zentraler Ansprechpartner steht Ihnen ein engagierter Berater für Ihr Flottengeschäft zur Seite.
Rund um die Uhr Unterstützung für ein bequemes Flottenmanagement. Dank unseres benutzerfreundlichen Online-Portals können Sie mühelos mit den sich rasch ändernden Marktanforderungen Schritt halten.
Erhalten Sie Zugang zu unserem Netzwerk an strategisch günstig gelegenen Tankstellen.
Erhalten Sie Zugang zu strategisch günstig gelegenen Standorten. Damit Ihre Fahrer stets die richtige Tankstelle finden – ob zum Auftanken oder um unsere moderne Infrastruktur sowie hochwertige Lebensmittel und Erfrischungen zu genießen.
Ihre Fahrer erhalten Zugang zu sicheren Parkplätzen. So können sie unbesorgt eine wohlverdiente Pause einlegen und unsere moderne Infrastruktur, hochwertigen Lebensmittel, Erfrischungen und tollen Treueprogramme genießen.
Viele unserer Stationen sind rund um die Uhr für Sie geöffnet. Genießen Sie hochwertige Lebensmittel oder einen frischen Kaffee, wann immer Sie ihn benötigen – damit Ihr Geschäft mühelos weiterläuft.
Sie haben die Wahl – und wir die richtigen Produkte für Sie. Verbessern Sie die Leistung Ihrer Fahrzeuge mit bp.
Exklusive Produkte und Lösungen zur Leistungsverbesserung Ihrer Flotte. Unsere fortschrittlichen Kraftstoffe mit ACTIVE Technology entfernen schädliche Ablagerungen aus Ihren Motoren und bilden eine Barriere gegen Schmutzansammlungen.
Laden Sie Ihre Elektrofahrzeuge auf und tanken Sie bp Kraftstoffe mit nur einer Tankkarte. Damit Sie sich wieder ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Die internationale bp + Aral Tankkarte bietet Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk an über 30.000 Standorten in 32 europäischen Ländern.