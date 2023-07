ROUTEX in Österreich

Im internationalen Frachtverkehr ist der Brenner die beliebteste Straßentransportroute Europas. Vor der Corona-Krise im Jahr 2019 zählten die Verkehrswächter hier fast 2,5 Millionen schwere Lkw. Parallel dazu wurden an der Hauptmautstelle Schönberg im Stubaital südlich von Innsbruck mehr als 11 Millionen Pkw registriert. Österreich gehört somit zu den wichtigsten Transitmärkten Europas. Klar, dass die BP+Aral Tankkarte mit der Teilnahme am ROUTEX-Verbund eine optimale Netzabdeckung gewährleistet.



Hochwertiges Netz mit 260 bp Tankstellen

Da wären zunächst rund 260 bp Tankstellen. „Mit unserem hochwertigen Tankstellennetz sind und bleiben wir eine der größten Tankstellenmarken in Österreich und unterstreichen unsere Qualitätsführerschaft“, sagt Gerlinde Hofer, die das bp Tankstellengeschäft in Österreich leitet.

Mit laufenden Innovationen in moderne Kraftstoffe und Investitionen in das Convenience-Geschäft bietet bp für alle Bedürfnisse rund um die Mobilität ein maßgeschneidertes Angebot. Obendrein liegen die bp Stationen verkehrsgünstig entlang der wichtigsten Transitstrecken sowie in Ballungsräumen. Viele Stationen sind außerdem rund um die Uhr geöffnet. Profitieren Sie und Ihre Fahrer darüber hinaus von einer Bus- und Lkw-freundlichen Infrastruktur sowie von einem hochwertigen Shop-Angebot inklusive frischer Lebensmittel.



800 weitere Akzeptanzstellen

Und wenn mal keine bp Tankstelle in der Nähe ist? Dann haben Nutzer der BP+Aral Tankkarte die Auswahl aus fast 800 weiteren Tankstellen der Marken OMV, Agip / eni und Avanti. Mit insgesamt rund 1.000 Akzeptanzstellen sind Sie an fast 40 Prozent aller Tankstellen Österreichs willkommen.