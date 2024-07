bp HVO - HVO Kraftstoff von bp

Über die Einsparung von CO 2 *-Emissionen und wie wir sie berechnen

Unsere Angabe ist die „Well-to-Wheel“-Einsparung (d.h. von der Herstellung der Rohstoffe über die Produktion bis zur Endnutzung durch Kund:innen) der CO 2 -Emissionen von bp HVO auf Massenbilanzbasis im Vergleich zu fossilem Diesel.

Wir haben uns für die Berechnung der Emissionseinsparungen für die energiebasierte Methodik entschieden, die in Artikel 31 Absatz 1 Teil B oder C der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) beschrieben steht.

Die tatsächlichen CO 2 -Werte des Produkts stammen aus zertifizierten PoS-Dokumenten (Proof of Sustainability), die von einem System wie ISCC ausgestellt wurden und hiermit die Anforderungen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) erfüllen. Dies erfordert die Anwendung einer Massenbilanzmethode. Die Einsparungen werden unter Verwendung eines Referenzwerts für fossile Brennstoffe von 94 gCO 2 e/MJ berechnet, der Standartwert gemäß Anhang V der RED II.

Die Einsparung von CO 2 -Emissionen durch bp HVO wird auf Basis der Massenbilanz immer mindestens 85% betragen. Die tatsächliche CO 2 -Emissionseinsparung kann für verschiedene Anteile von bp HVO variieren, abhängig von der Herkunft und der Lieferkette der zur Herstellung verwendeten Rohstoffe. Das bedeutet, dass bei einer Mischung verschiedener Anteile von HVO mit unterschiedlichen CO 2 -Einsparungen die Gesamt-CO 2 -Einsparung für die Mischung mindestens 85% beträgt. Wenn Sie beispielsweise 100 Liter HVO mit einer CO 2 -Einsparung von 90 % mit 100 Liter HVO mit einer CO 2 -Einsparung von 80 % mischen, ergibt sich eine CO 2 -Einsparung von 85 % für die resultierende 200 Liter-Charge.

Die Berechnung der Einsparung ist wie folgt:

% CO 2 -Emissionseinsparung = (EFF -ERF) / EFF x 100

ERF = Gesamtemissionen aus dem erneuerbaren Brennstoff

EFF = Gesamtemissionen aus dem fossilen Vergleichskraftstoff