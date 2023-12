bp Ultimate Super

Die bp Kraftstoffe mit ACTIVE Technology sind anders. Über fünf Jahre haben wir unsere Kraftstoffe über 50.000 Stunden lang an Motoren und Fahrzeugen getestet – das entspricht 1,6 Millionen gefahrenen Kilometern. So konnten wir die einzigartige Formel, die in all unseren Kraftstoffen enthalten ist, perfektionieren und ihren Nutzen nachweisen.

Das Resultat sind unsere bisher besten schmutzfressenden Kraftstoffe. Bei regelmäßiger Verwendung entfernen jetzt alle unsere Kraftstoffe schädlichen Schmutz aus Ihrem Motor und wirken ab der allerersten Tankfüllung.