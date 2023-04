Kraftstoffkennzeichnung für biogene Kraftstoffzusätze

Die Kennzeichnung für Biokraftstoff an Tankstellen wurde 2018 in allen europäischen Ländern standardisiert und stimmt seither mit den Kennzeichnungen in den Tankdeckeln von neu angemeldeten Fahrzeugen überein.

Die Kennzeichnung dient somit als Hilfestellung, um die Wahl des richtigen Kraftstoffs für Ihr Auto zu erleichtern. Vergleichen Sie die Kennzeichnung an der Zapfsäule mit der Kennzeichnung an Ihrem Fahrzeug. – So greifen Sie sicher zum richtigen Kraftstoff.