bp Ultimate Diesel

ACTIVE Technology

Die Dieseltreibstoffe von bp enthalten Millionen von schmutzfressenden Molekülen, die Ihren Motor vor verschiedenen Arten von Schmutz schützen. Die innovative Reinigungsformel von bp bekämpft Schmutz auf zwei Arten:

ACTIVE Moleküle haften sich am Schmutz an und tragen ihn von den wichtigen Teilen Ihres Motors fort. Zusätzlich bilden sie auf der Metalloberfläche eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich neuer Schmutz absetzen kann.

Alle bp Treibstoffe mit ACTIVE Technology sorgen damit dafür, dass Ihr Motor so läuft, wie vom Hersteller vorgesehen.

Qualität am Prüfstand

Die bp Treibstoffe mit ACTIVE Technology sind anders. Über fünf Jahre haben wir unsere Treibstoffe über 50.000 Stunden lang an Motoren und Fahrzeugen getestet – das entspricht 1,6 Millionen gefahrenen Kilometern. So konnten wir die einzigartige Formel, die in all unseren Treibstoffen enthalten ist, perfektionieren und ihren Nutzen nachweisen.



Das Resultat sind unsere bisher besten schmutzfressenden Treibstoffe. Bei regelmässiger Verwendung entfernen jetzt alle unsere Treibstoffe schädlichen Schmutz aus Ihrem Motor und wirken ab der allerersten Tankfüllung.

bp Diesel

Alle unsere Treibstoffe besitzen ACTIVE Technology. Das bedeutet, dass auch bp Diesel den Schmutz entfernt, der sich in Ihrem Motor ablagern kann.