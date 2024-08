Key Insights

Die Störung der weltweiten Energieversorgung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Gewährleistung einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung bei gleichzeitiger Erreichung der Pariser Klimaziele an Bedeutung gewonnen hat. Zu dieser zunehmenden Konzentration auf die Wahrung der Energiesicherheit gehört, dass viele Länder der Sicherheit ihrer wichtigsten kohlenstoffarmen Energiewertschöpfungsketten größere Bedeutung beimessen.

Einige dieser Erkenntnisse sind auf Faktoren zurückzuführen, die sich auf die globale Umwelt und die Energiemärkte auswirken und in beiden Szenarien gleich sind. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie auch in Varianten "zwischen" den Szenarien auftreten. Andere Erkenntnisse hängen stärker von der Geschwindigkeit des Transformationsprozesses ab.

Gemeinsame Trends in beiden Szenarieren

In den Schwellenländern nimmt die Energienachfrage aufgrund des steigenden Wohlstands und Lebensstandards stärker zu. Ausmaß und Dauer des Anstiegs des Energieverbrauchs hängen jedoch entscheidend von den Maßnahmen ab, die auf globaler Ebene ergriffen werden, um die Verbesserung der Energieeffizienz zu beschleunigen.

Die Struktur der Energienachfrage verändert sich: Fossile Brennstoffe verlieren an Bedeutung und werden durch einen wachsenden Anteil kohlenstoffarmer Energien ersetzt, allen voran Wind- und Solarenergie. Die Welt geht von der Phase der "Energieaddition" des Transformationsprozesses, in der sowohl mehr kohlenstoffarme Energie als auch mehr fossile Brennstoffe verbraucht werden, in die Phase der "Energiesubstitution" über, in der der Verbrauch fossiler Brennstoffe zurückgeht.

Wind- und Solarenergie wachsen schnell, unterstützt durch sinkende Kosten und eine stetig zunehmende Elektrifizierung des Energiesystems. Der steigende Anteil variabler erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung macht es erforderlich, die Widerstandsfähigkeit der globalen Stromsysteme gegenüber Erzeugungsschwankungen zu verbessern. Dies bedarf der Modernisierung der Netze und der Erhöhung der Systemflexibilität, der Speicherkapazität und der zuverlässigen Reservekapazität (Dispatchability).

Die Nachfrage nach Erdöl wird laut Prognose zurückgehen, aber in den nächsten 10 bis 15 Jahren weiterhin eine wichtige Rolle im globalen Energiesystem spielen. Dies erfordert kontinuierliche Investitionen in vorgelagertes Öl (und Erdgas).

Der Rückgang des Ölbedarfs ist in erster Linie auf Effizienzverbesserungen der Fahrzeugflotte mit Verbrennungsmotoren zurückzuführen, zunehmend aber auch auf die Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Die Zahl der Elektrofahrzeuge nimmt rasch zu, unterstützt durch gesetzliche Standards und zunehmende Kostenwettbewerbsfähigkeit.