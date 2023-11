Dekarbonisierung der Industrie: Wie bp und der deutsche Maschinenbau die Energiewende vorantreiben

Von geplanten Windparks an Deutschlands Küsten bis zu LNG-Anlagen in Tangguh: Die Transformation von bp hin zum integrierten Energieunternehmen gewinnt an Tempo. Ein Partner an der Seite von bp: der deutsche Maschinenbau. Auf dessen Jahreskongress und im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gab bp Vorständin Anja-Isabel Dotzenrath Einblicke in die Transformation von bp und diskutierte die Kooperation zwischen bp und dem Maschinenbau.



In den Vollbildmodus wechseln In den Vollbildmodus wechseln