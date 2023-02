BioMates: Produktion im Validierungsmaßstab

bp beteiligt sich seit 2016 am Projekt BioMates: Dieses verfolgt das Ziel, biobasierte Materialien anstelle von Rohöl im Raffinerieprozess einzusetzen. So können Kraftstoffe aus Biomasse hergestellt werden, die kompatibel mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren sind.

Das von der EU geförderte Projekt hat jetzt seinen gesamten Prozess etabliert und läuft nun im Validierungsmaßstab. Nachdem bereits 2021 erstmals 1000 kg Bioöl in einer Testanlage hergestellt wurden, ist dies ein weiterer Schritt zur Erreichung des Projektziels. Bislang wurden die Bioölproduktion und -nachbehandlung im Validierungsmaßstab TRL5 (Technology Readiness Level 5) erreicht. TRL kennzeichnet Technologien, die in einem industriell relevanten Umfeld verifiziert wurden. Außerdem wurden zehn Liter BioMates täglich durch ein mildes Hydrotreatment-Verfahren erfolgreich produziert. Im letzten Abschnitt des Projekts wird die Endverwendung von BioMates als Co-Processing-Raffinerie-Einsatzmaterial validiert.