Wer sich in ein Flugzeug setzt, produziert derzeit laut Umweltbundesamt durchschnittlich 271 Gramm CO2-Äquivalent pro geflogenem Kilometer. Mit bps Bio-Kerosin könnte der CO2-Ausstoß jedoch deutlich sinken. Biokraftstoffe können einen erheblichen Beitrag dazu leisten, den Verkehr zu dekarbonisieren – in der Luft, aber auch auf dem Meer oder auf der Straße. Deshalb investiert bp in neue Produktionsverfahren und Anlagen und setzt unter anderem auf Frittenfett und Abfälle als neue Rohstoffe.



Mit weltweit steigenden Bevölkerungszahlen gewinnen Mobilität und Logistik immer mehr an Bedeutung: Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors wird damit zur zentralen Aufgabe von Industrie, Politik und Gesellschaft. Hierbei können wir nicht nur auf eine Lösung – und auch nicht allein auf neue Lösungen – hoffen: Auch die CO 2 -Emissionen der bereits eingesetzten Kraftstoffe müssen stetig reduziert werden. Das kann mit nachhaltigeren Kraftstoffen für den Flugverkehr und die Straße gelingen.



Nachhaltigere Flugkraftstoffe: Vom Frittenfett bis zu synthetischen Kraftstoffen Das Fliegen gehört heute für viele Menschen zu ihrem Mobilitätsmix. Die Luftfahrt ist jedoch schwer zu elektrifizieren. Deshalb bieten nachhaltigere Kraftstoffe hier besonders großes Potenzial. So genanntes SAF (aus dem Englischen: Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltigerer Flugkraftstoff) kann den CO2-Ausstoß in der Luftfahrt im Vergleich zu fossilem Flugkraftstoff über den gesamten Lebenszyklus hinweg um bis zu 80% reduzieren. Und gemeinsam mit den Fluggesellschaften können wir ihn über die bestehende Infrastruktur bereits erfolgreich einsetzen und schaffen hier einen erheblichen Mehrwert. SAF kann als b-SAF auf biogener Basis – zum Beispiel mit Frittenfett – hergestellt werden. Auch eine synthetische Herstellung von Kraftstoff, dem sogenannten e-SAF, über chemische Prozesse, ist möglich.



bp arbeitet heute bereits mit rund 50 Flughäfen zusammen. Damit gehören wir zu den führenden Anbietern von Flugkraftstoffen und -dienstleistungen in Deutschland. Diese starke Position nutzen wir, um den Einsatz nachhaltigerer Flugkraftstoffe in Deutschland weiter voranzutreiben. Wir wollen bis 2030 unser Produktionsvolumen von Biokraftstoffen auf circa 100.000 Barrel am Tag erhöhen. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf SAF, um den Flugverkehr zunehmend CO 2 -ärmer zu machen.