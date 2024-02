Mobilität wandelt sich – und mit ihr die Rolle der Tankstellen. Je stärker sich E-Mobilität mit ihren längeren Verweilzeiten durchsetzt, desto mehr gewinnen Convenience-Angebote an Bedeutung. In unserer Vision ist die Tankstelle der Zukunft deswegen nicht nur Knotenpunkt für Mobilität, sondern auch für Dinge des alltäglichen Bedarfs. Und an dieser Zukunft arbeiten wir schon heute.



Dafür planen wir, das bestehende Netz unserer mehr als 860 REWE To Go-Shops in Deutschland weiter auszubauen. Erst kürzlich haben wir unsere langjährige Partnerschaft mit der REWE-Tochter Lekkerland – der größten Convenience-Kooperation von bp in Europa – bis 2028 verlängert. Gemeinsam wollen wir das REWE-To-Go-Konzept an Aral Standorten ausbauen und weiterentwickeln. Bis Ende 2023 wollen wir unser Netzwerk so auf bis zu 900 Shops erweitern. So sollen unsere Kunden von einer der leistungsfähigsten Ladeinfrastrukturen und von einer vielfältigen Auswahl an Dingen des täglichen Bedarfs profitieren – und das an einem Ort.

Aral ist neben dem Betrieb der Standorte auch für die Entwicklung des Food-Service-Angebotes verantwortlich. Dafür wollen wir in das Speise- und Getränkeangebot investieren, neue Produkte testen und unser Sortiment kontinuierlich erweitern.

Im REWE-To-Go-Shop erhalten Kund:innen nicht nur hochwertige Kaffeespezialitäten, leckere Snacks und Getränke, sondern auch frische Lebensmittel. Zudem zählen Süßwaren, eine große Auswahl an Tabakwaren, Pflegeprodukte für das Auto sowie Motorenöl zum Sortiment.