Bis 2030 will bp weltweit 100.000 Ladepunkte für elektrisches Laden installieren. In Deutschland betreibt die bp Tochter Aral unter der Marke Aral pulse schon heute eines der größten Netze an ultraschnellen Ladestationen. Beim Aufbau des Netzes setzt bp auch auf starke Partner wie den Volkswagen Konzern. Und nimmt nach Pkw nun auch den Schwerlastverkehr in den Fokus.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um diese zu bewältigen, haben Regierungen weltweit ehrgeizige Klimaziele verabschiedet. Wir bei bp sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu leisten: Bis 2050 oder früher wollen wir Netto-Null-Emissionen („NetZero“) erreichen. Dabei konzentrieren wir uns auch auf die Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Dieser verursacht derzeit über 20 Prozent der durch Menschen emittierten CO 2 -Emissionen weltweit. Aral pulse - eines von Deutschlands größten Netzen für ultraschnelles Laden Wir sind überzeugt, dass die E-Mobilität – neben anderen emissionsarmen Antriebsarten – eine zentrale Rolle beim Wandel zu einer nachhaltigeren Mobilität spielen wird. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher E-Mobilität für sich nutzen können, ist eine schnelle, zuverlässige und praktische Ladeinfrastruktur unerlässlich. Deshalb investieren wir seit 2020 massiv in den Ausbau eines ultraschnellen Ladenetzes an unseren Tankstellen.

In Deutschland, einem unserer Kernmärkte, sind wir mit unserer Marke Aral pulse vertreten. Unter dieser Marke führen wir zügig öffentliche Schnellladesäulen ein. Mit über 1.400 Ladepunkten betreiben wir eines der bundesweit größten Netze an ultraschnellen Ladesäulen. An unseren Ladestationen können Kundinnen und Kunden binnen weniger Minuten Strom für mehrere hundert Kilometer aus 100 Prozent erneuerbarer Energie beziehen. Dank unseres engmaschigen Netzes ist die nächste ultraschnelle Lademöglichkeit meist nur wenige Kilometer vom Arbeits- oder Wohnort der Verbraucherinnen und Verbraucher entfernt.

Aral elektrifiziert den Mittel- und Schwerlastverkehr Aral bringt Elektromobilität aber nicht nur für Pkw auf die Straße: Um die CO 2 -Emissionen auch im Straßengüterverkehr deutlich zu reduzieren, spielen E-Lkw eine wichtige Rolle. Aral nimmt deshalb die Elektrifizierung des Mittel- und Schwerlastverkehrs verstärkt ins Auge und schafft mit einer verlässlichen und bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur für die Lkw-Flotten erste Angebote. Ein wichtiger Meilenstein: Seit Januar 2023 ist Aral Betreiber des ersten Lkw-Ladekorridors in Europa. Mit dem Ladekorridor hat Aral 600 km des Rhein-Alpen-Korridors – eine stark befahrene Logistikroute, die unter anderem die Großräume Rhein-Neckar und Rhein-Main mit der Metropolregion Rhein-Ruhr verbindet – erfolgreich elektrifiziert.

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer E-Mobilitätsstrategie in absehbarer Zeit ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäft auf die Beine stellen werden. Darum beschleunigen wir den Ausbau unseres Ladenetzes.