Lingen Green Hydrogen: Potenzial für die Dekarbonisierung von Kraftstoffen

Weniger CO 2 -Emissionen und mehr nachhaltige Kraftstoffe – das ist das Ziel des gemeinsamen Projekts von bp und Ørsted. Mit unserem Partner planen wir, den grünen Strom aus den Offshore-Windparks von Ørsted für die Wasserstoff-Elektrolyse in der bp Raffinerie in Lingen zu nutzen: Bis 2025 sollen in einer ersten Phase 100 MW, in weiteren Phasen bis 2027 dann über 500 MW eingesetzt werden.