bp stellt neue Unternehmensstrategie vor

Auch mit der neuen Strategie verfolgt bp weiterhin sein Netto-Null-Ziel. Das Unternehmen will sich dabei künftig auf die Aspekte konzentrieren, die für das Erreichen des Netto-Null-Ziels und den langfristigen Unternehmenserfolg am relevantesten sind. Dazu wurden fünf aktualisierte Nachhaltigkeitsziele in folgenden Bereichen beschlossen: NetZero Betrieb, NetZero Sales, Menschen, Biodiversität und Wasser.

Mit Blick auf die Energiewende setzt bp auf gezielte Investitionen in Projekte mit hoher Rendite und auf fokussierte Investitionen in den Bereichen Biogas, Biokraftstoffe und Elektromobilität. Geplant ist eine Aufwertung von Projekten, eine bestmögliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur sowie die Konzentration auf Kernmärkte. Weiterhin werden die Offshore-Wind- und Solarprojekte kapitalschonend ausgebaut sowie eine begrenzte Zahl an Wasserstoff- und CO₂-Abscheideprojekten mit hoher Rendite verfolgt. Einige dieser Projekte werden in Deutschland umgesetzt: