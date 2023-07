Jedes Windrad und jedes Solarpanel bringen uns auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft einen Schritt weiter. bp unterstützt dies mit einem ambitionierten Investitionsplan in erneuerbare Energien. Bis 2030 wollen wir weltweit eine Nettokapazität von rund 50 GW an Erneuerbaren und setzen dabei auch auf Wind und Wetter in der Schottischen und Irischen See.

Erneuerbare Energien: Schlüssel zur Energiewende

Wind- und Solarenergien wachsen schnell. Sie machen den größten Teil des Anstiegs der weltweiten Stromerzeugung aus. Bis 2030 wollen wir unsere Investitionen in den Kapazitäts-, Technologie- und Infrastrukturausbau der Wind- und Solarenergie schrittweise auf vier bis sechs Milliarden Dollar pro Jahr steigern. Damit streben wir eine Kapazität von 50 GW an erneuerbaren Energien an – das entspricht dem Strombedarf von rund 36 Millionen Menschen oder etwas mehr als einem Drittel der deutschen Bevölkerung.

Besonders in Europa setzt bp dabei auf Offshore-Windenergie und strebt mit dem Bau neuer Anlagen eine führende Rolle in diesem Markt an: In Zusammenarbeit mit EnBW entwickeln wir aktuell mehrere Windparks in der Irischen und Schottischen See. So konnten wir unsere Offshore-Wind-Pipeline mit Baugenehmigungen in einigen der wachstumsstärksten Regionen Europas von 0 GW (2019) auf aktuell 5,2 GW vergrößern.