bp lädt potenzielle Kunden ein, ihr Interesse an der Abnahme von erneuerbarem Wasserstoff aus dem Lingen Green Hydrogen Projekt (LGH2) in Lingen, Deutschland, zu bekunden.



Die Bauvorbereitungen für den 100-MW-PEM-Elektrolyseur sind bereits im Gange. Das LGH2-Projekt zielt darauf ab, voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 mit der Lieferung von erneuerbarem Wasserstoff zu beginnen.

Diese Interessenbekundung (Expression of Interest, kurz: EoI) folgt auf eine gemeinsam vom Bundesministerium Wirtschaft und Energie (BMWE) und der niedersächsischen Landesregierung im Rahmen des IPCEI-Programms (Important Project of Common European Interest) gewährte Förderung und die finale Investitionsentscheidung für das Lingen Green Hydrogen Projekt durch bp.

Die Phase der Interessenbekundung beginnt am 16. Juli 2025 um 09:00 Uhr MEZ.

Interessenten, die am EoI-Verfahren teilnehmen möchten, werden gebeten, das untenstehende Formular für eine Vorregistrierung auszufüllen. Nach der Registrierung erhalten die Interessenten Zugang zu den Dokumenten, die sie zur Bekundung ihres formellen Interesses an nachhaltigem Wasserstoff aus dem LGH2-Projekt verwenden müssen, sowie zu den Richtlinien für eine Teilnahme an der Interessenbekundung.

Um an der Interessenbekundung teilzunehmen, müssen die Parteien alle erforderlichen Unterlagen bis spätestens am 13. August 2025, 17:00 Uhr MEZ, einreichen.

Weitere Einzelheiten zu den nachfolgenden Ausschreibungsphasen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.