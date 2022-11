bp´s Ansatz zur Dekarbonisierung von Lkw-Flotten

Elektrofahrzeuge (EV) nutzen eine Batterie, um Energie aus dem Stromnetz zu speichern, die dann zum Antrieb eines Elektromotors verwendet wird, um das Fahrzeug anzutreiben. Da Lkw größer sind als Pkw, benötigen sie in der Regel viel mehr Strom, um die Batterie zügig aufzuladen. Wenn der für den Betrieb eines E-Fahrzeugs verwendete Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, sinken die Emissionen um 100 Prozent.



bp pulse, das EV-Ladegeschäft von bp, baut das Netzwerk sowohl für PKW als auch für die LKW-Industrie rasch aus - mit besonderem Schwerpunkt auf ultraschnellem Laden. Wir arbeiten auch mit unseren Flottenkund:innen, um Ladestationen an ihren Standorten sowie speziellen Ladestationen zu installieren und zu betreiben.

Weltweit will bp sein Netz an öffentlichen EV-Ladepunkten bis 2030 auf über 100.000 ausbauen, mit einem besonderen Fokus auf ultraschnellem Laden. Im Juli 2022 eröffneten wir unsere erste Ultra-Schnellladestation für mittelschwere und schwere Elektro-Lkw an unserem Standort in Schwegenheim in Rheinland-Pfalz.