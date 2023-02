Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs änderte sich nicht nur die politische Weltlage, sondern auch das globale Energiesystem. Zusätzlich setzte die Verabschiedung des Inflation Reduction Act in den USA neue Impulse. Was das für die Transformation der weltweiten Energieversorgung bedeutet, beleuchtet der bp Energy Outlook 2023.

So seien nun alle Facetten des Energie-Trilemmas aus Nachhaltigkeit, Sicherheit und Bezahlbarkeit wieder gleichwertig präsent. Denn das letzte Jahr habe deutlich gemacht, welche schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Kosten schon relativ kleine Unterbrechungen der Energieversorgung haben können. Ein Effekt ist, dass viele Länder verstärkt im Inland produzierte erneuerbare Energien und andere nicht-fossile Brennstoffe nachfragen. Das könnte zur Beschleunigung der Energiewende beitragen.

Kernthemen des Berichts

Insgesamt haben die bp Analyst:innen 13 Kernüberzeugungen zur weiteren Entwicklung herausgearbeitet. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass die bisherigen Maßnahmen der Länder nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Des Weiteren werden Wind- und Solarenergie im weltweiten Strommix zunehmend dominieren, während die Bedeutung von Erdöl unter anderem aufgrund der voranschreitenden Elektrifizierung des Straßenverkehrs zurückgeht. Beim Erdgas wird die steigende Nachfrage in den aufstrebenden Schwellenländern durch die Einsparungen in den Industrieländern in den nächsten Jahren ausgeglichen.