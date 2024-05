Methan: Wissenschaft und Herausforderungen

Als Mitglied der Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) entwickeln wir im Hinblick auf eine CO 2 -ärmere Zukunft gemeinsame Maßnahmen, um eine geringe Methanintensität bei Erdgas zu erreichen.



Methan ist ein Gas und ein Bestandteil von Erdgas. Erdgas setzt bei vergleichbarer energetischer Dichte wie Öl deutlich weniger Emissionen frei und ist in flüssiger wie gasförmiger Art einsetzbar. Dadurch erfreut sich Erdgas als fossiler Brennstoff zunehmender Beliebtheit und kann die Kohle als Energieträger ersetzen.

Zudem ist Erdgas als Wärmelieferant flexibel und gleichzeitig wirtschaftlich einsetzbar. Und in flüssiger Form dient Erdgas als alternativer Kraftstoff für Fahrzeuge.

Erdgas trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei, indem es beispielsweise Kohle ersetzt. Bei der Nutzung von Erdgas gelangt viel weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre, etwa die Hälfte weniger als bei Kohle.

Methan kann auf vielfältige Weise in die Atmosphäre gelangen. Einiges stammt aus natürlichen Quellen wie Feuchtgebieten, Gewässer und Vulkanen. Etwa 60 Prozent der Methanemissionen verursacht der Mensch. Davon stammen etwa zwei Fünftel aus der Landwirtschaft und etwa ein Fünftel aus der Öl- und Gasförderung.

Methan ist ein Gas mit ausgeprägter Treibhauswirkung. Ziel ist es daher, die Methanemissionen so niedrig wie möglich zu halten.

Erdgas findet Verwendung für die Stromerzeugung, als Wärmelieferant und in flüssiger Form als alternativer Kraftstoff für Fahrzeuge.

Wir unterstützen zusammen mit anderen Energieunternehmen die Kampagne der Weltbank, wonach bis zum Jahr 2030 kein Gas mehr routinemäßige abgefackelt werden soll. Zudem forscht bp zusammen mit Experten der Princeton University (USA) am besseren Verständnis von Methan.

Methan entsteht in der Energiewirtschaft. Früher vor allem beim sogenannten Abfackeln von überschüssigen Gasen, ein Vorgang, der heute aber zunehmend vermieden wird. Außerdem kann Methan als sogenannte 'flüchtige' Emission aus Rohren oder Geräten entweichen.

Um Emissionen zu reduzieren, entwickeln wir verbesserte Werkzeuge, um beispielsweise den Austritt von Methan besser erkennen, messen und minimieren zu können.

Ziel und Durchsetzung der Methanintensität

Methanintensität beschreibt die Menge an Methanemissionen, die ein Unternehmen durch den Einsatz von Erdgas freisetzt. bp hält die Methanintensität in den eigenen Anlagen unter 0,3 Prozent und strebt langfristig sogar 0,2 Prozent bei Erdgas an.

Zur Erreichung des Ziels haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen, beispielsweise Verbesserungen im Produktionsablauf, neue Anlagendesigns und Technologien.

Vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika optimieren wir unsere Gasproduktion. Dazu haben wir den Bereich 'Lower 48' gegründet. Das Unternehmen hat bereits eine neue Technik auf dem Markt etabliert. Beim sogenannten 'Green Completions'-Verfahren wird Gas aufgefangen, das ansonsten abgefackelt oder entlüftet werden müsste.