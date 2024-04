Schnuppertag in die Berufswelt bei bp

Einmal in den Arbeitsalltag bei einem der größten Energieunternehmen der Welt reinschnuppern? Kein Problem: Beim diesjährigen Zukunftstag für Mädchen und Jungen hatten Schüler:innen am 25. April in den bp Raffinerien in Gelsenkirchen und Lingen wieder die Gelegenheit, einen spannenden Einblick in die vielfältige Berufslandschaft des Unternehmen zu erhalten.



Die Berufswahl ist eine der schwierigsten Entscheidungen im Leben junger Menschen. Gerade deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig mit allen Optionen auseinanderzusetzen. Doch oft beeinflussen auch traditionelle Rollenbilder die spätere Berufswahl. Beim deutschlandweiten Zukunftstag 2024 für Mädchen und Jungen – auch als Girls‘ bzw. Boys‘ Day bekannt – ging es deshalb auch in diesem Jahr wieder darum, spannende Berufsfelder vorzustellen und gleichzeitig Geschlechterklischees aktiv aufzubrechen. bp war ebenfalls wieder mit dabei und lud Schüler:innen verschiedener Altersklassen und Schulformen am 25. April an die Standorte Gelsenkirchen und Lingen ein, um ihnen einen detaillierten Einblick in die Arbeit eines internationalen Energieunternehmens zu geben.



Buntes Programm für den Girls' Day

Bei bp in Gelsenkirchen startete der Girls‘ Day für die 30 Teilnehmerinnen pünktlich um 8 Uhr – ein abwechslungsreiches Programm wartete bereits auf sie. Nach der allgemeinen Vorstellung des Unternehmens ging es direkt in die Praxis: An insgesamt drei Stationen konnten die Schülerinnen verschiedene Arbeits- und Ausbildungsbereiche einer Chemikantin kennenlernen und selbst ausprobieren. Während für die Gruppe im Labor das Destillierverfahren im Vordergrund stand, lernten die Teilnehmerinnen in der Ausbildungswerkstatt für Elektro, wie man einen heißen Draht für ein Geschicklichkeitsspiel herstellt. Station Nummer drei war die Ausbildungswerkstatt für Metall, in der die Schülerinnen auf Fehlersuche an einem Rohrleitungssystem gingen. Nach rund drei Stunden praktischer Erfahrung konnten die Mädchen beim gemeinsamen Mittagessen mit einer ehemaligen dualen Studentin bei bp entspannen und ihre Fragen zur Ausbildung loswerden. Zum Abschluss des Tages folgte eine gemeinsame Werksrundfahrt, bevor die Kinder mit vielen neuen Eindrücken den Weg nach Hause antraten. Pierre van der Meer, Ausbildungskoordinator bei bp in Gelsenkirchen, ist rundum zufrieden mit dem Ablauf des Tages: „Wir wollen das Schubladendenken auflösen und die vielfältigen Möglichkeiten für Frauen in MINT-Berufen aufzeigen. Mit dem Zukunftstag können wir die Schülerinnen hoffentlich für eine Ausbildung im MINT-Bereich begeistern und ihnen zeigen, welche Möglichkeiten wir ihnen bei bp bieten. Wir sind daher froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele Teilnehmerinnen begrüßen durften.“