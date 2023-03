Statistical Review of World Energy 2022

Der neue bp Statistical Review of World Energy macht deutlich, dass die Energie- und Emissionseinsparungen im Jahr 2020 vornehmlich durch die Corona-Pandemie bedingt waren. So wuchs die Primärenergienachfrage 2021 um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und lag damit sogar 1,3 Prozent höher als noch 2019. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit einer umfassenden Energiewende immer größer. „Die kohlenstoffarmen Energiequellen und Technologien, die für eine rasche und tiefgreifende Dekarbonisierung erforderlich sind, gibt es bereits heute […]. Die Herausforderung besteht darin, sie in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang anzuwenden. Wir bei bp sind weiterhin entschlossen, unseren Beitrag zu leisten, indem wir unsere Net Zero Ambitionen verfolgen“, erklärt bp Chefvolkswirt Spencer Dale im Vorwort des Energieberichts.

Die Erneuerbaren legen zu

Positiv zu verzeichnen ist, dass der Anstieg des Primärenergieverbrauchs zwischen 2019 und 2021 vollständig durch erneuerbare Energiequellen getragen wurde. Diese erzielten 2021 mit 15 Prozent eine höhere jährliche Wachstumsrate als jeder andere Energieträger. Beispielsweise stellten Wind- und Solarenergie nun erstmals mehr als zehn Prozent der weltweiten Stromerzeugung bereit und lagen damit vor der Kernenergie. Auch in Deutschland ist dieser Trend zu erkennen. Die Kapazität der Photovoltaikanlagen erfuhr hier einen Anstieg von gut neun Prozent auf 58,5 Gigawatt. Zwar bleibt Kohle mit einem Anteil von 36 Prozent weltweit nach wie vor der dominierende Stromlieferant, jedoch zeigen die erneuerbaren Energien einen stetigen Anstieg. Sie machten 2021 einen Anteil von fast 13 Prozent der weltweiten Stromerzeugung aus.

Ölverbrauch bleibt unter dem Niveau von 2019

Die weltweite Ölproduktion stieg 2021 derweil um 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Mehr als drei Viertel dieses Anstiegs entfielen auf die OPEC+ Länder, während unter anderem Großbritannien Rückgänge verzeichnete. Auch die Nachfrage nach Öl hat sich wieder erhöht, liegt mit 94 Millionen Barrel pro Tag jedoch 3,7 Millionen Barrel unterhalb des Wertes von 2019. In Deutschland ist der Bedarf von 2020 auf 2021 hingegen erneut leicht gesunken.

Daten, Fakten und Einblicke

Diese und weitere ausführliche Daten zum Energiebedarf der Welt bietet der neue bp Statistical Review of World Energy 2022. Der Report wird von bp seit 1952 jährlich veröffentlicht und beinhaltet umfassende und objektive Daten zur globalen wie regionalen Entwicklung des Energieverbrauchs, der Ressourcennutzung und dem Emissionsausstoß des jeweiligen Vorjahres. Die aktuelle Ausgabe in englischer Sprache mit zahlreichen Grafiken und Tabellen sowie eine historische Datensammlungen von 1965 bis 2021 zu verschiedenen Themenbereichen finden Sie hier.