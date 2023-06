Statistischer Überblick über die Weltenergie

Das seit 1952 von bp herausgegebene „Statistical Review of World Energy“ ist die umfassendste, objektivste und aktuellste Sammlung und Analyse von Daten über die weltweite Energieproduktion, den Energieverbrauch und die Emissionen. Die jährlich erscheinende Publikation steht seit 2023 unter neuer Leitung und wird künftig vom Energy Institute (EI) herausgegeben, einem Fachverband der Energiewirtschaft.

Am 26. Juni 2023 ist die insgesamt 72. Ausgabe des Statistical Review of World Energy gemeinsam mit einem Webcast erschienen. Der kostenlos abrufbare Bericht hat zwar nun ein neues Zuhause und Design, bietet aber nach wie vor die gleichen aktuellen, umfassenden und frei zugänglichen globalen Energiedaten. bp wird die Publikation auch weiterhin unterstützen und eine der Hauptbeitragenden bleiben, unter anderem als Mitglied des neuen Fachbeirats. Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung.

Anfragen zum Statistischen Bericht können per E-Mail an das Energieinstitut gerichtet werden: statisticalreview@energyinst.org.