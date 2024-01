Wie bp künstliche Intelligenz für den Wandel der Energiebranche einsetzt

Die Transformation von einem internationalen Ölunternehmen zu einem integrierten Energieunternehmen verlangt nach vielfältigen Ansätzen. Einer dieser Ansätze, in dem bp großes Potenzial sieht, ist künstliche Intelligenz. Schon heute treibt diese in Form verschiedener Tools den Transformationsprozess bei bp voran und verändert so nachhaltig das Arbeiten.



An künstlicher Intelligenz führt in der Arbeitswelt der Zukunft kein Weg vorbei und auch für bp ergeben sich große Potenziale aus der fortschreitenden Digitalisierung. Denn schon heute sorgen bestimmte Tools für bessere, sicherere und schnellere Arbeitsabläufe. Ein Beispiel dafür ist die unternehmenseigene App safe2go, mit der Air bp seit 2018 in der Lage ist, Falschbetankungen von Flugzeugen zu vermeiden. Dafür gleicht safe2go durch Computer Vision Bilder auf dem Flugzeug mit dem jeweils korrekten Treibstoff ab. Die hundertprozentige Erfolgsrate bescherte der App gleich vier Innovationsawards.