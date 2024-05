Windenergie, Wassereinsparung und Kreislaufkonzepte – so verfolgt bp ihre Nachhaltigkeitsziele

Die Lebensmittelverschwendung in westlichen Ländern ist enorm. Seit August 2022 werden an den Aral Tankstellen in Deutschland daher im Rahmen der Partnerschaft mit Too Good To Go vergünstigte Überraschungstüten mit überschüssigen Lebensmitteln verkauft. 2023 ging die eine Millionste von ihnen über die Ladentheke. Und auch im Bereich Verpackung setzt bp auf Abfallvermeidung. So wird für das CarCare-Sortiment an den deutschen Aral Tankstellen mittlerweile bis zu 75 Prozent weniger Verpackung als bisher benötigt, während Mehrwegbecher und -schalen über das neue Mehrwegsystem RECUP bzw. REBOWL zur Kreislaufwirtschaft beitragen.