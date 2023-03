bpchemzero ist eine B2B Marke, die unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Produkte und Aktivitäten von unserem klassischen Geschäft abhebt. Wir wollen dies erreichen durch die kontinuierliche Steigerung des Anteils zertifizierter, biogener, nachwachsender und zirkulärer Ausgangsstoffe.



Hand in Hand schließen wir Partnerschaften oder Lieferverträge mit Kunden, die unsere grüne Vision mit uns teilen. Der größte Anteil der Produkte wird umweltschonend über Pipelines oder mit grünem Strom per Schiene transportiert.

bp chemzero steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie, spätestens bis 2050 net zero zu sein. Dieses Ziel haben wir in unsere Vision unserer chemischen Produkte übernommen.

ISCC+-Zertifizierung

ISCC plus ist ein Nachhaltigkeit-/ Zertifikationssystem, wodurch die zertifizierten Produkte bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können.

Seit Anfang 2021 werden ISCC+ zertifizierte biogene und bio-zirkuläre Basischemikalien in Gelsenkirchen hergestellt. Dadurch will bp den Einsatz fossiler Rohstoffe dauerhaft reduzieren.

In Zukunft soll in unseren Anlagen unter der Marke bpchemzero Pyrolyseöl aus Kunststoff, der ansonsten teilweise verbrannt oder auf Deponien landen würde, verarbeitet und in den Kunststoff-Kreislauf zurückgeführt werden.

Dadurch wird Recycling nachhaltig verändert: Abfallprodukte werden wieder nutzbar und es entsteht ein zukunftsfähiger Kreislauf.

Folgende ISCC+ zertifizierte bio und bio-zirkulären Produkte bieten wir als bpchemzero an: