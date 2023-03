Unsere Überzeugungen und Verhaltenskodex

Verhaltenskodex

Der bp Verhaltenskodex ist unser Leitfaden für das richtige Handeln. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für alles, was wir bei bp tun und unterstreicht unser Engagement für Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften, das Einstehen für andere und die Zusammenarbeit, um das Richtige zu tun.

Unser Kodex legt die Standards fest, die von uns erwartet werden, wie wir uns verhalten und wie wir unsere Aufgaben wahrnehmen. Er verdeutlicht die Erwartungen an Ethic and Compliance für alle, die bei bp arbeiten und dient als Leitfaden für unsere Entscheidungsfindung. Der Kodex wird derzeit überarbeitet, um "Who we are" zu repräsentieren und wird im Januar 2023 veröffentlicht. In der Zwischenzeit werden die bestehenden Verweise auf Werte und Verhaltensweisen durch "Who we are" ersetzt.



Unser Kodex spiegelt einen prinzipienbasierten Ansatz wider. Alltägliche Geschäftsentscheidungen werden von unserem Kodex und "Who we are" geleitet, wobei gegebenenfalls auf andere Ressourcen verwiesen wird.

Der Kodex umfasst die Bereiche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, unsere Mitarbeitenden, unsere Partner:innen und Lieferant:innen, Regierungen und Gemeinden sowie den Schutz unserer Vermögenswerte. Jeder Bereich enthält wichtige Grundsätze und Erwartungen sowie Hinweise darauf, wo Sie weitere Informationen finden können.

Unser Verhaltenskodex enthält eine Reihe von Überzeugungen und klaren ethischen Erwartungen, die uns dabei helfen, weltweit und in vielen verschiedenen Kontexten einheitliche Entscheidungen zu treffen. Jeder Bereich des Kodex ist für alle verständlich - egal, wo gearbeitet wird.