bp honoriert mit dem Matching Fund das gesellschaftliche Engagement ihrer Mitarbeitenden.

Pro Jahr stellt bp für jeden Beschäftigten bis zu 3.650 Euro zur Verfügung. Finanziert wird das Mitarbeiter-Spendenprogramm aus Mitteln der in den USA ansässigen bp Foundation.

2019 spendeten die bp Mitarbeitenden in Deutschland über 1,1 Millionen Euro in Form von Zeit und Geld. Der Matching Fund verdoppelte diese Beträge. Somit leistete bp bisher in Deutschland einen Beitrag von rund 12,9 Millionen Euro für gemeinnützige Organisationen.

Spenden bp Mitarbeitende beispielsweise einen bestimmten Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation, verdoppelt der Matching Fund diesen Betrag für die Organisation. Engagieren sich bp Mitarbeitende mit Arbeitszeit, wird zusätzlich vom Matching Fund ein festgelegter Geldbetrag pro Arbeitsstunde der bp Mitarbeitenden an die Einrichtung überwiesen.

Die bp Mitarbeitenden spenden dabei an unterschiedlichste Projekte überall auf der Welt: von der Seehundstation Friedrichskoog an der Nordseeküste über ein Kinderhilfsprojekt in Bolivien bis hin zu einer Krankenstation im Senegal. Ihr Einsatz trägt somit ganz konkret zum Gelingen der gemeinnützigen Projekte bei. Und sie machen die wichtige Erfahrung: Ehrenamtliches Engagement in der Freizeit ist eine persönliche Bereicherung und wird wertgeschätzt.