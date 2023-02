Mit den Produkten und Dienstleistungen unter den Marken bp, Aral und Castrol erreicht bp in Deutschland täglich Millionen Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen betreibt Raffinerien und stellt Kraftstoffe, Heizöl und Schmierstoffe sowie petrochemische Produkte her, die an Großhändler, Zwischenhändler und über Tankstellen an Endkundinnen und Endkunden verkauft werden.