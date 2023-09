Kraft- und Schmierstoffe

Mit den Marken Aral und Castrol gehört bp in Deutschland zu den Marktführern bei Kraft- und Schmierstoffen.

Mit ihren Produkten sichert bp die Mobilität von Millionen von Menschen in Pkw, Lkw, Schiffen und Flugzeugen. Hochwertige Industrieschmierstoffe sorgen außerdem dafür, dass in Industrieanlagen und Windparks alles buchstäblich reibungslos läuft. Das Portfolio hocheffizienter Kraft- und Schmierstoffprodukte wird in der bp/Aral-Kraftstoffforschung in Bochum und im Driveline Technology Centre in Hamburg laufend verbessert und weiterentwickelt.