Die Bochumer Verwaltung ist auch Heimat von Aral. Von hier aus werden die rund 2.400 Aral Tankstellen gemanagt. Aral ist Deutschlands führender Kraftstoffanbieter und mit täglich über 85.000 verkauften Kaffees auch die Nummer eins im Coffee-to-go-Geschäft. Rund zwei Millionen Kund:innen fahren täglich eine Aral Tankstelle an und profitieren vom qualitativ hochwertigen Angebot im Bereich Tanken, Waschen und Einkaufen.

In Bochum befindet sich eines der weltweit modernsten und leistungsfähigsten Labore für die Erforschung und Entwicklung von Kraftstoffen. Rund 75 Forschende arbeiten dort an Hochleistungskraftstoffen für die Zukunft und überprüfen regelmäßig die Qualität der Aral Kraftstoffe. Das Kraftstoffzentrum in Bochum hat eine über 80-jährige Tradition und ist eines von weltweit vier bp Kraftstoff-Forschungszentren.

Die Petrochemie ist ein bedeutender Geschäftszweig der BP Europa SE. Im Mittelpunkt der Aktivitäten in Deutschland steht der integrierte Raffinerie- und Petrochemie Standort in Gelsenkirchen. bp ist damit ein wichtiger Teil des Chemieverbunds in NRW.

In der bp Verwaltung in Bochum laufen die Aktivitäten entlang der Kraftstoff-Wertschöpfungskette in Deutschland und den angrenzenden Ländern zusammen: Von der Belieferung der Raffinerien mit Rohöl, über die Produktion der vielfältigen Mineralölprodukte bis hin zu deren Transport und Verkauf an Händler, Unternehmen und Verbraucher.