Unser Ansatz

bp arbeitet so, dass ihre Geschäftstätigkeit der Gemeinschaft insgesamt und dem Umfeld an den bp Standorten Nutzen bringt.



Die gesellschaftliche Verantwortung von bp fängt im Tagesgeschäft an. Darüber hinaus leistet bp mit vielfältigen Engagement-Programmen einen aktiven Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft. Die Bereiche Bürgerschaftliches Engagement und Bildung sind dabei Schwerpunkte.

bp unterstützt dabei Programme,

die langfristig angelegt sind,

einen Bezug zur Geschäftstätigkeit von bp haben und

in die bp ihre Kernkompetenzen einbringen kann.

Zudem ist bp im engen Dialog in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Als Mitglied in Initiativen und Netzwerken setzt bp Impulse für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Deutschland. Dort erfährt bp im Austausch von den zentralen Bedürfnissen sozialer Institutionen, die in das Engagement einfließen.

Alle Programme, die bp unterstützt, profitieren von den Kompetenzen und Stärken der bp Mitarbeitenden. Sie bringen sich dort aus eigenem Antrieb und voller Überzeugung ein. Das sensibilisiert sie für gesellschaftliche Belange und erweitert ihre Perspektiven.