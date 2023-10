Der Verbrennungsmotor ist nach wie vor dominierende Antriebsart im Straßenverkehr. Die stetige Weiterentwicklung dieser Technologie führt zu immer höheren Anforderungen an einen modernen Kraftstoff. Er muss leistungsfähiger und umweltschonender werden. Bei Benzin zeigt sich diese Entwicklung in einer immer höheren Oktananzahl.

Die Oktanzahl und die Destillationsanlage

Die Oktanzahl beschreibt das Maß für die sogenannte Klopffestigkeit. Je höher die Klopffestigkeit von Benzin, umso besser verbrennt es im Motorraum.

Die Produktion von Benzin beginnt in der Raffinerie in der Destillationsanlage. In dieser ersten Produktionsstufe entsteht Rohbenzin. Es besitzt eine Oktanzahl im Bereich zwischen 40 und 70.

Der Reformer – die Oktanzahlmaschine

Benzinsorten wie Super und Super Plus benötigen aber über 95 beziehungsweise 98 Oktan. Das Hochschrauben der Oktanzahl erfolgt in der Raffinerie im sogenannten Reformer. Hier wird das Rohbenzin veredelt. Das entstehende Produkt heißt Reformat. Deswegen bezeichnen die Raffinerie-Mitarbeiter den Reformer umgangssprachlich auch als Oktanzahlmaschine.