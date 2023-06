Sie sind jeden Tag rund um die Uhr im Einsatz, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Unsere Kolleg:innen der Werkfeuerwehr müssen immer bereit sein, wenn es darauf ankommt. Denn der Ernstfall tritt ohne Vorwarnung ein.

Unsere 88 Feuerwehrfrauen und -männer haben besagten Ernstfall schon unzählige Male erlebt, allerdings nur als Übung. Hier werden sie regelmäßig und intensiv geschult und sind für jeden möglichen Vorfall gut vorbereitet.

Sicherheit bestimmt die Arbeit

Die Arbeit bei der Werkfeuerwehr bietet viel Abwechslung. Neben dem vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz gehört der Sanitätsdienst genauso zu den Aufgaben wie die Sicherheitswachen vor Ort bei bestimmten Anlagenarbeiten. Absturz- und Höhensicherung sowie sicherheitsrelevante Schulungen sind ebenfalls Teil des Arbeitsalltags bei der Werkfeuerwehr. Die hohen Sicherheitsstandards reduzieren das Risiko eines Ernstfalls auf ein Minimum. Zu diesen Standards gehören regelmäßige Überprüfungen von brandschutztechnischen Einrichtungen und Geräten wie Brandmeldern und Feuerlöschern. Besonders wichtig: Die eigene Ausrüstung muss selbstverständlich ebenfalls ständig überprüft und eventuell ersetzt werden. Damit Schläuche oder Absperrventile im Einsatz funktionieren, achten die Feuerwehrleute in der Schlauchwerkstatt auf die kleinsten Undichtigkeiten oder Materialschäden.

Im Ernstfall zählt jede Sekunde

Für die Feuerwehrfrauen und -männer selbst gibt es verschiedene Trainings und größere Übungen. Kleinere praktische Übungseinheiten gehören zum Schichtablauf. Bei uns arbeiten auch hauptamtliche Feuerwehrleute. Diese nehmen einmal im Jahr in Rotterdam an einer Schulungsmaßnahme teil. Dort üben die Einsatzkräfte zusammen mit ihren Kolleg:innen die Abläufe für den Fall eines größeren Brandes in einer Industrieanlage. Dabei kommt es nicht nur auf die richtige Bedienung der Geräte und Fahrzeuge an, sondern vor allem auf koordiniertes Vorgehen bei der Brandbekämpfung, denn im Ernstfall zählt jede Sekunde. Schnelles Handeln funktioniert nur dann reibungslos, wenn jede einzelne Person am Einsatzort genau weiß, was zu tun ist.

Auch das kann passieren: Unsere Werkfeuerwehr unterstützt bei Ereignissen außerhalb der Raffinerie. Dies geschieht immer in Absprache mit den zuständigen Behörden, denn der Grundschutz für unsere Raffinerie muss auch bei externen Einsätzen immer sichergestellt sein. Im Jahr 2016 erreichte unsere Werkfeuerwehr ein Notruf aus Bochum. Damals stellte ein Brand in einem Krankenhaus die Bochumer Feuerwehr vor große Probleme. Der Brandherd befand sich in der siebten Etage und die Flammen hatten sich bereits auf darüberliegende Stockwerke ausgebreitet. Glücklicherweise erinnerte sich damals ein Bochumer Feuerwehrmann an ein Spezialfahrzeug unserer Werkfeuerwehr in Gelsenkirchen. Dieses verfügt über eine Teleskopmastbühne, die sich bis zu einer Höhe von 44 Metern ausfahren lässt. Mit Hilfe dieses Fahrzeugs gelang es den Feuerwehrleuten vor Ort, den Brand in dem Krankenhaus einzudämmen und einen noch größeren Schaden zu vermeiden.

Beliebter Ausbildungsberuf

Unsere Werkfeuerwehr in Gelsenkirchen gehört auch auf Social Media zu den Stars. Regelmäßig erreichen uns Anfragen zu den Einsatzfahrzeugen oder den Möglichkeiten, bei uns in der Raffinerie eine Karriere als Feuerwehrfrau oder -mann zu starten. Wer sich für die Feuerwehr-Ausbildung interessiert, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und über einen abgeschlossenen, anerkannten IHK-Ausbildungsberuf verfügen. Etwas handwerkliches Geschick und erste Erfahrungen im Bereich Erste Hilfe oder bei einer freiwilligen Feuerwehr sind ebenfalls hilfreich, aber nicht notwendig.